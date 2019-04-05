Homem é preso após ameaçar e correr atrás de pessoas na rua com faca

Anastácio
Visivelmente alterado, ele ainda xingou os policiais e disse para não ‘encher o saco’
Noite desta quinta-feira (4) em Anastácio. Por volta das 20h35, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de um rapaz que estaria ameaçando e correndo atrás de pedestres na rua com uma faca na Rua João Leite Ribeiro, perto da rodoviária.
Conforme o boletim de ocorrência, quando a equipe da PM chegou ao local, identificou o rapaz de 23 anos que xingou os militares de “policiais de merda” e ainda ordenou para “parar de encher o saco”.
Bastante alterado, após a revista pessoal, foi encontrada uma porção de maconha com o rapaz e um canivete. Ele foi preso e encaminhado à DP da cidade por porte de drogas e desacato.
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