Homem é morto a facadas no Arara Azul, após suposto acerto de contas

Na madrugada desta quarta-feira (3), por volta da meia noite, Rogério Lopes Gomes, de 28 anos, foi assassinado a facadas no Bairro Arara Azul, em Aquidauana. Informações preliminares dão conta de que houve um suposto acerto de contas que culminou na morte do rapaz. A vítima sofreu 3 golpes na frente e um nas costas, não resistiu e morreu no local.

O jornal O Pantaneiro entrou em contato com o delegado Eder Oliveira Morais. Segundo ele, os suspeitos teriam ingerido bebidas alcoólicas antes do crime. O suposto autor, que foi identificado e preso pelas polícias Civil e Militar após o assassinato de Rogério, já foi conduzido à Delegacia de Aquidauana e deverá ser autuado em flagrante por homicídio qualificado.