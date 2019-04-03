Homem é morto a facadas no Arara Azul, após suposto acerto de contas

Assassinato
Policiais prenderam o susposto autor mais dois homens que teriam envolvimento com o crime
Crédito do vídeo: Redação
Na madrugada desta quarta-feira (3), por volta da meia noite, Rogério Lopes Gomes, de 28 anos, foi assassinado a facadas no Bairro Arara Azul, em Aquidauana. Informações preliminares dão conta de que houve um suposto acerto de contas que culminou na morte do rapaz. A vítima sofreu 3 golpes na frente e um nas costas, não resistiu e morreu no local.
O jornal O Pantaneiro entrou em contato com o delegado Eder Oliveira Morais. Segundo ele, os suspeitos teriam ingerido bebidas alcoólicas antes do crime. O suposto autor, que foi identificado e preso pelas polícias Civil e Militar após o assassinato de Rogério, já foi conduzido à Delegacia de Aquidauana e deverá ser autuado em flagrante por homicídio qualificado.
Até o momento, mais dois suspeitos que também teriam envolvimento com o crime foram presos. O caso segue em investigação policial.
Assista o vídeo abaixo:
*Matéria editada às 10h10 para correção de informações.
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