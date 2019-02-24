Jovem é morto com 8 facadas após se envolver em briga em Corumbá

Homicídio
De acordo com a Polícia, jovem chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos
Geverson Ferreira de Amorim, de 26 anos, foi morto a facadas após se envolver em uma briga, na madruga deste sábado (23), em Corumbá. De acordo com a Polícia, a vítima foi atingida com 8 golpes.
Segundo a ocorrência, Geverson chegou a ser levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Guatos, mas não resistiu. De acordo com a namorada da vítima, durante a briga, várias pessoas teriam golpeado o rapaz.
Ainda em depoimento à Polícia, a jovem também afirmou que outras pessoas que estavam próximas gritavam para que os suspeitos parassem com as agressões.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como homicídio simples.
O suspeito foi preso na tarde deste sábado.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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