Homem ameaça mulher com faca após discussão para trocar canal da TV

Anastácio
Não houve agressão física, mas homem ficou descontrolado por motivo fútil
Discussão de casal foi parar na Delegacia de Anastácio neste sábado (23). Por volta das 18 horas, uma mulher de 38 anos, que mantém um relacionamento há aproximadamente 1 ano e meio com um homem de 33 anos, prestou queixa na DP após ter sido ameaçada pelo amásio por motivo fútil. O casal estava na casa localizada na Rua Projetada D, Bairro Cristo Rei, em Anastácio.
Segundo o boletim de ocorrência, os dois assistiam TV quando passaram a discutir por conta de mudança de canal. A vítima relatou aos policiais que não houve agressão física, mas que em um determinado momento da briga, o companheiro pegou uma faca e passou a ameaça-la dizendo que iria esfaqueá-la.
A mulher teria tirado a arma branca das mãos do agressor. Já na Delegacia, o casal que não tem filhos relatou que estava sozinho na residência e que não havia testemunha. A mulher não quis representar judicialmente contra o amásio.
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