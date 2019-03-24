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Anastácio

Homem ameaça mulher com faca após discussão para trocar canal da TV

Não houve agressão física, mas homem ficou descontrolado por motivo fútil

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/03/2019 às 08:05

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Discussão de casal foi parar na Delegacia de Anastácio neste sábado (23). Por volta das 18 horas, uma mulher de 38 anos, que mantém um relacionamento há aproximadamente 1 ano e meio com um homem de 33 anos, prestou queixa na DP após ter sido ameaçada pelo amásio por motivo fútil. O casal estava na casa localizada na Rua Projetada D, Bairro Cristo Rei, em Anastácio.

Segundo o boletim de ocorrência, os dois assistiam TV quando passaram a discutir por conta de mudança de canal. A vítima relatou aos policiais que não houve agressão física, mas que em um determinado momento da briga, o companheiro pegou uma faca e passou a ameaça-la dizendo que iria esfaqueá-la.

A mulher teria tirado a arma branca das mãos do agressor. Já na Delegacia, o casal que não tem filhos relatou que estava sozinho na residência e que não havia testemunha. A mulher não quis representar judicialmente contra o amásio.

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