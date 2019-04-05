PM prende em flagrante jovens vendendo maconha perto do antigo ‘Forrozão’

Anastácio
Duas mulheres que compraram o entorpecente também foram encaminhadas à DP
Por volta das 16 horas de ontem (4) na Rua Pedroso Alagues, próximo ao antigo clube ‘Forrozão’, a Polícia Militar realizava rondas pelo local e durante o patrulhamento avistou uma passageira de uma motocicleta Titan 150 cor prata, na garupa, entregando algo para outra mulher que estava num veículo de cor cinza.
Os policiais militares perceberam a ação. A motocicleta era conduzida por um rapaz de 22 anos, e na garupa estava uma jovem de 19 anos. Os policiais abordaram, posteriormente, o veículo conduzido pela mulher que recebeu algo e no carro encontraram uma porção considerável de 107 gramas de maconha.
No carro, havia a motorista de 23 anos, acompanhada por outra de 29. A garota confessou aos policiais que pegou a droga de uma pessoa em moto prata, uma loira na garupa da moto. Ela disse que pagou 200 reais pela maconha, o que coincidiu com a cena antes presenciada pela equipe do patrulhamento.
O casal que traficava a droga foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Anastácio. Já as mulheres que estavam no carro cinza também foram conduzidas à DP por compra e porte de drogas.
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