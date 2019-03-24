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Tráfico de drogas

PRF apreende 27 kg de maconha em Eldorado

Condutor de 23 anos ficou nervoso e a PRF localizou os tabletes no porta-malas do carro

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/03/2019 às 07:25

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de sexta-feira, 20 de março, 27 kg de maconha no município de Eldorado. 

A equipe policial realizava fiscalizações de rotina no km 33 da BR 163 e abordou o veículo GM/Classic, placas do Paraná. O condutor, de 23 anos, apresentou nervosismo excessivo com a abordagem e deu respostas contraditórias às perguntas dos policiais. 

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Com isso, a equipe realizou uma verificação minuciosa no veículo e localizou no porta-mala diversos tabletes de maconha.

Foi dada então voz de prisão ao condutor. A droga estava distribuída em 35 tabletes, totalizando 27 quilos de maconha. 

O suspeito confessou o crime e disse que o carro fora preparado com a droga por um desconhecido na cidade de Itaquiraí e teria destino Cascavel, Paraná Pelo transporte, receberia dois mil reais.

O condutor, o veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Eldorado para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

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