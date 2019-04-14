Mulher não aceita separação e dá tapas, dentadas e unhadas no ex-companheiro

Final da noite deste sábado, por volta das 21h40, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de ameaça e lesão corporal na Coronel Ponce, Centro de Anastácio. Uma mulher de 32 anos teria ido à casa da prima do ex-companheiro, um homem de 37, para conversar após a separação.

Conforme o boletim de ocorrência, os dois mantiveram uma união estável durante 7 meses, mas não tiveram filhos. Entretanto, após três dias de separação, a mulher procurou o ex e o encontrou, segundo a vítima, conversando com algumas amigas enquanto tomavam tereré.