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Mulher não aceita separação e dá tapas, dentadas e unhadas no ex-companheiro

Após três dias do término, a mulher ficou inconformada porque o ex estava tomando tereré com amigas

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/04/2019 às 07:37

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Final da noite deste sábado, por volta das 21h40, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de ameaça e lesão corporal na Coronel Ponce, Centro de Anastácio. Uma mulher de 32 anos teria ido à casa da prima do ex-companheiro, um homem de 37, para conversar após a separação.

Conforme o boletim de ocorrência, os dois mantiveram uma união estável durante 7 meses, mas não tiveram filhos. Entretanto, após três dias de separação, a mulher procurou o ex e o encontrou, segundo a vítima, conversando com algumas amigas enquanto tomavam tereré.

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A autora questionou a conduta do ex-companheiro, foi quando começou a discussão. A vítima se recusou a voltar com a ex, foi quando a mulher começou a dar tapas, unhadas e até dentadas no ex-companheiro. A PM atendeu ao caso, mas a autora já teria saído do local.

O homem foi orientado a comparecer à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. Ele pretende acionar a ex judicialmente pelas lesões sofridas e pela ameaça, já que no calor da briga, a mulher teria afirmado que iria acabar com a vida do ex-companheiro.

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