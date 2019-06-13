PRF em Anastácio apreende 21 kg de cocaína escondida sobre roda de carro

Durantes fiscalizações, a equipe compareceu no km 467 da BR-262. No local, foi abordado um Fiat/Punto com placas de Campo Grande. O motorista, de 42 anos, mostrou-se nervoso durante a abordagem, levantando suspeitas da equipe de que algum entorpecente estivesse sendo transportado escondido no veículo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta terça-feira (11) 21 kg de cocaína em Anastácio.

Ao realizarem uma vistoria minuciosa, os agentes encontraram um compartimento oculto acima da roda dianteira direita. Dentro, foram encontrados vinte e um tabletes de cocaína, totalizando 21 kg (vinte e um quilos) da droga.

O condutor confessou ter pego o entorpecente em Corumbá e deveria levar até Campo Grande, pelo serviço, receberia R$ 10.000 (dez mil reais) segundo ele.

O preso, o automóvel e a cocaína foram encaminhados à Polícia Civil em Anastácio/.