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Tráfico de drogas

PRF em Anastácio apreende 21 kg de cocaína escondida sobre roda de carro

Os agentes encontraram um compartimento oculto acima da roda dianteira direita

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/06/2019 às 10:01

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta terça-feira (11) 21 kg de cocaína em Anastácio.

Durantes fiscalizações, a equipe compareceu no km 467 da BR-262. No local, foi abordado um Fiat/Punto com placas de Campo Grande. O motorista, de 42 anos, mostrou-se nervoso durante a abordagem, levantando suspeitas da equipe de que algum entorpecente estivesse sendo transportado escondido no veículo.

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Ao realizarem uma vistoria minuciosa, os agentes encontraram um compartimento oculto acima da roda dianteira direita. Dentro, foram encontrados vinte e um tabletes de cocaína, totalizando 21 kg (vinte e um quilos) da droga.

O condutor confessou ter pego o entorpecente em Corumbá e deveria levar até Campo Grande, pelo serviço, receberia R$ 10.000 (dez mil reais) segundo ele.

O preso, o automóvel e a cocaína foram encaminhados à Polícia Civil em Anastácio/.

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