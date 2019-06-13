PRF em Anastácio apreende 21 kg de cocaína escondida sobre roda de carro

Tráfico de drogas
Os agentes encontraram um compartimento oculto acima da roda dianteira direita
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta terça-feira (11) 21 kg de cocaína em Anastácio.
Durantes fiscalizações, a equipe compareceu no km 467 da BR-262. No local, foi abordado um Fiat/Punto com placas de Campo Grande. O motorista, de 42 anos, mostrou-se nervoso durante a abordagem, levantando suspeitas da equipe de que algum entorpecente estivesse sendo transportado escondido no veículo.
Ao realizarem uma vistoria minuciosa, os agentes encontraram um compartimento oculto acima da roda dianteira direita. Dentro, foram encontrados vinte e um tabletes de cocaína, totalizando 21 kg (vinte e um quilos) da droga.
O condutor confessou ter pego o entorpecente em Corumbá e deveria levar até Campo Grande, pelo serviço, receberia R$ 10.000 (dez mil reais) segundo ele.
O preso, o automóvel e a cocaína foram encaminhados à Polícia Civil em Anastácio/.
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