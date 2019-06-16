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Anastácio

Jovem tenta furtar mercadorias de supermercado do centro sem passar pelo caixa

Rapaz foi alcançado já fora do estabelecimento e preso com os produtos escondidos

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/06/2019 às 09:12

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Início da tarde deste sábado (15) por volta das 13 horas, um rapaz de 21 anos saiu de um supermercado localizado no centro de Anastácio, com diversos produtos sem ter passado pelo caixa.

Conforme o boletim de ocorrência, uma funcionária acionou e PM para atender o caso. O rapaz estaria nervoso e o sensor de mercadorias foi acionado, informando que algum produto estaria saindo do estabelecimento sem ter sido pago.

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O autor do furto foi alcançado pelos policiais já fora do supermercado. Ele confessou, dizendo que pegou um pacote de linguiça, uma transmissão de motocicleta e um desodorante. Junto ao rapaz também havia um litro de cachaça e um par de chinelos Havaianas novo.

Dada a voz de prisão, o autor foi encaminhado à DP de Anastácio para as medidas cabíveis.

 

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