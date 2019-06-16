Jovem tenta furtar mercadorias de supermercado do centro sem passar pelo caixa

Início da tarde deste sábado (15) por volta das 13 horas, um rapaz de 21 anos saiu de um supermercado localizado no centro de Anastácio, com diversos produtos sem ter passado pelo caixa.

Conforme o boletim de ocorrência, uma funcionária acionou e PM para atender o caso. O rapaz estaria nervoso e o sensor de mercadorias foi acionado, informando que algum produto estaria saindo do estabelecimento sem ter sido pago.