Salão de beleza é furtado e bandido tira cartão de memória de câmera de monitoramento

Bairro Alto
Diversos equipamentos e produtos de beleza foram levados do estabelecimento
Um furto de salão de beleza aconteceu na noite desta terça-feira (11), mas só foi registrado na Delegacia de Polícia de Aquidauana na tarde de ontem (12). De acordo com a proprietária do estabelecimento, de 38 anos, a porta foi arrombada e o miolo da fechadura foi arrancado.
Dentro do salão, havia uma câmera de monitoramento sobre o caixa. Segundo o boletim de ocorrência, o bandido ainda tirou o cartão de memória do equipamento, revirou toda a loja e levou chapinha de cabelo, esmalte, perfume, maleta, produtos de beleza, secador de cabelo, TV, tesoura, entre outros.
No registro policial consta que não há suspeito do crime, mas a Polícia deve investigar o caso.
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