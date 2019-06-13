Salão de beleza é furtado e bandido tira cartão de memória de câmera de monitoramento

Um furto de salão de beleza aconteceu na noite desta terça-feira (11), mas só foi registrado na Delegacia de Polícia de Aquidauana na tarde de ontem (12). De acordo com a proprietária do estabelecimento, de 38 anos, a porta foi arrombada e o miolo da fechadura foi arrancado.

Dentro do salão, havia uma câmera de monitoramento sobre o caixa. Segundo o boletim de ocorrência, o bandido ainda tirou o cartão de memória do equipamento, revirou toda a loja e levou chapinha de cabelo, esmalte, perfume, maleta, produtos de beleza, secador de cabelo, TV, tesoura, entre outros.