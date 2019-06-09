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Rapaz aciona Polícia para comunicar furto de seu carro, mas lembra que o deixou em outro local

Motorista volta à Delegacia para informar que se equivocou e encontrou seu carro trancado após evento na Pantaneta

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/06/2019 às 08:15

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Final da noite deste sábado (8) durante o Encontro de Relíquias de Aquidauana, na Avenida Pantaneta, um rapaz de 29 anos que frequentava o evento, procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana, por volta das 20h20 para comunicar o furto de seu carro, um Ford Focus.

Primeiramente, ele teria dito aos policiais que deixou o veículo estacionado nas proximidades e que ficou apenas 40 minutos na festa. Em seguida, retornou e não havia mais encontrado seu carro, que, segundo ele, estava trancado e não possuía chave reserva.

Cerca de 30 minutos depois, o rapaz voltou à DP para dar baixa ao boletim de ocorrência, informando que se equivocou, e que retornando ao local com mais calma, localizou o veículo devidamente trancado na Rua Quinze de Agosto, Bairro Alto em Aquidauana.

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