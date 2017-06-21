Jovem foragido se entrega na delegacia de Anastácio

A.A.C de 22 anos apresentou-se as autoridades da delegacia da Polícia Civil de Anastácio na tarde desta quarta-feira, ele é apontado como um dos participantes do latrocínio que vitimou o empresário Ronaldo Batista de 38 anos ocorrido na madrugada de segunda-feira

De acordo com a policia Alexandre seria responsável por dirigir o veículo da casa da vítima até a casa de W.O de 21 anos suposto mandante do crime. Outros dois adolescentes de 17 anos teriam sido os executores e foram encaminhado para Unidade Educacional de Internação (UNEI) de Corumbá