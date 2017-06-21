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Caso Ronaldo

Jovem foragido se entrega na delegacia de Anastácio

Luiz Guido Junior

Publicado em 21/06/2017 às 15:02

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A.A.C de 22 anos apresentou-se as autoridades da delegacia da Polícia Civil de Anastácio na tarde desta quarta-feira, ele é apontado como um dos participantes do latrocínio que vitimou o empresário Ronaldo Batista de 38 anos ocorrido na madrugada de segunda-feira

De acordo com a policia Alexandre seria responsável por dirigir o veículo da casa da vítima  até a casa de W.O de 21 anos suposto mandante do crime. Outros dois adolescentes de 17 anos teriam sido os executores  e foram encaminhado para Unidade Educacional de Internação (UNEI) de Corumbá  

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Conforme já noticiado, os dois menores mataram Ronaldo na casa dele, em Anastácio, na madrugada de segunda-feira. Eles amarraram a vítima, a jogaram na piscina e prenderam vaso de 30 quilos junto ao corpo, para que permanecesse submerso. Um rapaz de 22 anos que estava foragido e sabia dirigir, foi ao local e pegou ao carro, entregando para W. que, por sua vez, ao perceber a repercussão do crime, tentou se desfazer. Ele teria pedido automóvel por R$ 5 mil.

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