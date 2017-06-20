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Ronaldo Batista

Enterrado na manhã desta terça-feira o corpo do empresário Ronaldo Batista

Luiz Guido Junior

Publicado em 20/06/2017 às 09:01

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Em meio a grande consternação foi enterrado no Cemitério Municipal de Aquidauana, na manhã desta terça-feira, 20, o corpo do empresário Ronaldo Batista assassinado na madrugada de domingo, em Anastácio onde residia.

Amigos e parentes acompanharam o féretro desde a Capela da Pax Universal até o Cemitério Municipal de Aquidauana.

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Os mais sentidos eram os pais de Ronaldo – a mãe dona Neuza Maria dos Santos Batista, 61 anos e o pai -  “seo” Antonio Batista – 74 anos residentes em uma fazenda a 37 Km de Anastácio.

Depois de residir no exterior o sonho do jovem Ronaldo era ter o próprio restaurante o que aconteceu. Ele estava muito contente segundo o pais administrando seu restaurante. Construiu a casa própria a menos de 1 ano onde residia. “Morreu dentro da própria casa”, desabafou o pai – “seo” Antonio.

Ele disse que não sabe quem são os rapazes que frequentavam sua casa e deverá vender o restaurante. “Vou dar um jeito de vender – ele teve seu sonho realizado, ou vendo ou fecho o restaurante” disse o pai do empresário.

Os amigos, tristes e pesarosos também desabafaram, - “ele era um rapaz do bem, simpático, alegre e se dedicava ao restaurante – atendia a todos muito bem. Sobre ele não tem nada a se criticar.. .”, disseram.

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