Enterrado na manhã desta terça-feira o corpo do empresário Ronaldo Batista

Amigos e parentes acompanharam o féretro desde a Capela da Pax Universal até o Cemitério Municipal de Aquidauana.

Em meio a grande consternação foi enterrado no Cemitério Municipal de Aquidauana, na manhã desta terça-feira, 20, o corpo do empresário Ronaldo Batista assassinado na madrugada de domingo, em Anastácio onde residia.

Os mais sentidos eram os pais de Ronaldo – a mãe dona Neuza Maria dos Santos Batista, 61 anos e o pai - “seo” Antonio Batista – 74 anos residentes em uma fazenda a 37 Km de Anastácio.

Depois de residir no exterior o sonho do jovem Ronaldo era ter o próprio restaurante o que aconteceu. Ele estava muito contente segundo o pais administrando seu restaurante. Construiu a casa própria a menos de 1 ano onde residia. “Morreu dentro da própria casa”, desabafou o pai – “seo” Antonio.

Ele disse que não sabe quem são os rapazes que frequentavam sua casa e deverá vender o restaurante. “Vou dar um jeito de vender – ele teve seu sonho realizado, ou vendo ou fecho o restaurante” disse o pai do empresário.

Os amigos, tristes e pesarosos também desabafaram, - “ele era um rapaz do bem, simpático, alegre e se dedicava ao restaurante – atendia a todos muito bem. Sobre ele não tem nada a se criticar.. .”, disseram.