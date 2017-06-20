Sepultamento do empresário Ronaldo será às 9:00h

Em contato com familiares do inditoso Ronaldo Batista assassinado na madrugada desta segunda-feira, em Anastácio onde residia, fomos informados de que o sepultamento no cemitério municipal de Aquidauana será às 9:00 horas desta terça-feira, 20.

O velório está acontecendo na capela da Pax Universal, em Aquidauana, no Bairro Alto.