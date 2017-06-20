Sepultamento do empresário Ronaldo será às 9:00h

Sepultamento
Em contato com familiares do inditoso Ronaldo Batista assassinado na madrugada desta segunda-feira, em Anastácio onde residia, fomos informados de que o sepultamento no cemitério municipal de Aquidauana será às 9:00 horas desta terça-feira, 20.
O velório está acontecendo na capela da Pax Universal, em Aquidauana, no Bairro Alto.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS