Anastácio tem 22 famílias desabrigadas, alojadas no ginásio poliesportivo

O município de Anastácio também foi castigado pela cheia do rio Aquidauana, considerada a segunda maior da história. Segundo o prefeito Nildo Alves de Albres, 22 famílias ficaram desabrigadas e estão alojadas no ginásio poliesportivo do município. Durante visita aos locais de enchente nesta quinta-feira, o governador Reinaldo Azambuja garantiu ajuda.

De acordo com Nildo, em primeiro momento, Azambuja vinculou os trabalhos da Defesa Civil do Estado aos da Defesa Civil do município. Em seguida, o governador aguarda balanço dos prejuízos para poder avaliar sobre como irá auxiliar na questão de liberação de recursos. "Neste momento, o mais importante é cuidar da pessoas desabrigadas, e estamos fazendo isso bem, fornecendo abrigo, alimentação, roupas e todo o tipo de assistência social", disse.

Além disso, uma das prioridades por parte da prefeitura tem sido apoio à Sociedade Missionária Ebenézer (Some), entidade que tem por atribuição auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade, mas que neste momento, em razão dos estragos da cheia, precisa de ajuda. "Vamos transferir à Some bens que possam minimizar o sofrimento e facilitar a recuperação da entidade", disse Nildo.



