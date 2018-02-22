Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 10:11

Buscar

Últimas notícias
X

Prejuízos

Anastácio tem 22 famílias desabrigadas, alojadas no ginásio poliesportivo

Governador visitou locais de enchente nesta quinta-feira

Renan Nucci

Publicado em 22/02/2018 às 14:08

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O município de Anastácio também foi castigado pela cheia do rio Aquidauana, considerada a segunda maior da história. Segundo o prefeito Nildo Alves de Albres, 22 famílias ficaram desabrigadas e estão alojadas no ginásio poliesportivo do município. Durante visita aos locais de enchente nesta quinta-feira, o governador Reinaldo Azambuja garantiu ajuda.

De acordo com Nildo, em primeiro momento, Azambuja vinculou os trabalhos da Defesa Civil do Estado aos da Defesa Civil do município. Em seguida, o governador aguarda balanço dos prejuízos para poder avaliar sobre como irá auxiliar na questão de liberação de recursos. "Neste momento, o mais importante é cuidar da pessoas desabrigadas, e estamos fazendo isso bem, fornecendo abrigo, alimentação, roupas e todo o tipo de assistência social", disse.

Além disso, uma das prioridades por parte da prefeitura tem sido apoio à Sociedade Missionária Ebenézer (Some), entidade que tem por atribuição auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade, mas que neste momento, em razão dos estragos da cheia, precisa de ajuda. "Vamos transferir à Some bens que possam minimizar o sofrimento e facilitar a recuperação da entidade", disse Nildo.

Leia Também

• Governador vai ceder combustível e recursos para ajudar Aquidauana a se recuperar da cheia

• Após cheia, Prefeitura contabiliza 36 famílias desabrigadas e rio Aquidauana começa a descer

• PM usa até policiais do administrativo para auxiliar população após cheia

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo