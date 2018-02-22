Anastácio tem 22 famílias desabrigadas, alojadas no ginásio poliesportivo

Prejuízos
Governador visitou locais de enchente nesta quinta-feira
O município de Anastácio também foi castigado pela cheia do rio Aquidauana, considerada a segunda maior da história. Segundo o prefeito Nildo Alves de Albres, 22 famílias ficaram desabrigadas e estão alojadas no ginásio poliesportivo do município. Durante visita aos locais de enchente nesta quinta-feira, o governador Reinaldo Azambuja garantiu ajuda.
De acordo com Nildo, em primeiro momento, Azambuja vinculou os trabalhos da Defesa Civil do Estado aos da Defesa Civil do município. Em seguida, o governador aguarda balanço dos prejuízos para poder avaliar sobre como irá auxiliar na questão de liberação de recursos. "Neste momento, o mais importante é cuidar da pessoas desabrigadas, e estamos fazendo isso bem, fornecendo abrigo, alimentação, roupas e todo o tipo de assistência social", disse.
Além disso, uma das prioridades por parte da prefeitura tem sido apoio à Sociedade Missionária Ebenézer (Some), entidade que tem por atribuição auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade, mas que neste momento, em razão dos estragos da cheia, precisa de ajuda. "Vamos transferir à Some bens que possam minimizar o sofrimento e facilitar a recuperação da entidade", disse Nildo.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS