PM usa até policiais do administrativo para auxiliar população após cheia

O município de Aquidauana e região foi acometido por intensas chuvas e aumento do volume pluviométrico acumulado de mais de 153 mm, somente nas últimas 24 horas, elevando, inevitavelmente, o nível das águas do Rio Aquidauana para mais de 10 metros acima da chamada “Cota de Emergência”.

Tal fenômeno provocou enxurradas, alagamentos, danificação de vias públicas e propriedades privadas, deixando muitas famílias desabrigadas. Em decorrência disso, nesta manhã, Agência de Comunicação da Prefeitura Municipal de Aquidauana publicou o Decreto de Situação de Emergência, com base em relatórios formulados pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

Ciente da tensa e momentânea situação vivida pelos moradores ribeirinhos de Aquidauana e Anastácio e de outros que, diariamente fazem a travessia da ponte que liga os dois municípios, todo o efetivo do 7º Batalhão PM mobilizou todo o efetivo, convocado, inclusive os setores administrativos e os policiais que estavam em gozo de folga para, ao lado do Comandante da Unidade (Tenente-coronel Praeiro), atuarem no auxílio a ribeirinhos, contenção e manutenção da ordem do trânsito e das centenas de pessoas que precisam deslocar de um município ao outro.

“Estamos atuando em Força Tarefa com os demais órgãos públicos (Federal, Estadual e Municipal) constituídos para prestar auxílio aos que necessitam”, disse o Tenente-coronel Praeiro, ressaltando que os integrantes do 7º Batalhão PM continuarão executando as atividades dentro de suas esferas de atribuições, até que a situação se normalize.