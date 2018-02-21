Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 11:37

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

PM usa até policiais do administrativo para auxiliar população após cheia

Todo o efetivo foi disponibilizado participar dos trabalhos de apoio

Renan Nucci

Publicado em 21/02/2018 às 16:10

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O município de Aquidauana e região foi acometido por intensas chuvas e aumento do volume pluviométrico acumulado de mais de 153 mm, somente nas últimas 24  horas, elevando, inevitavelmente, o nível das águas do Rio Aquidauana para mais de 10 metros acima da chamada “Cota de Emergência”.

Tal fenômeno provocou enxurradas, alagamentos, danificação de vias públicas e propriedades privadas, deixando muitas famílias desabrigadas. Em decorrência disso, nesta manhã, Agência de Comunicação da Prefeitura Municipal de Aquidauana publicou o Decreto de Situação de Emergência, com base em relatórios formulados pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

Ciente da tensa e momentânea situação vivida pelos moradores ribeirinhos de Aquidauana e Anastácio e de outros que, diariamente fazem a travessia da ponte que liga os dois municípios, todo o efetivo do 7º Batalhão PM mobilizou todo o efetivo, convocado, inclusive os setores administrativos e os policiais que estavam em gozo de folga para, ao lado do Comandante da Unidade (Tenente-coronel Praeiro), atuarem no auxílio a ribeirinhos, contenção e manutenção da ordem do trânsito e das centenas de pessoas que precisam deslocar de um município ao outro.

“Estamos atuando em Força Tarefa com os demais órgãos públicos (Federal, Estadual e Municipal) constituídos para prestar auxílio aos que necessitam”, disse o Tenente-coronel Praeiro, ressaltando que os integrantes do 7º Batalhão PM continuarão executando as atividades dentro de suas esferas de atribuições, até que a situação se normalize.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo