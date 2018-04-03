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Mulher colide em porta aberta de veículo estacionado em Anastácio

Ciclista sofre queda e é atendida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/04/2018 às 09:56

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Hoje pela manhã, por volta das 8h30 em Anastácio, uma mulher de 39 anos bateu na porta de um carro estacionado no centro da cidade. A equipe do Resgate teve de ser acionada. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o motorista, de 50 anos, não viu a mulher que trafegava de bicicleta na via.

Ao abrir a porta, a mulher colidiu com o veículo parado, caiu, sofreu escoriações na perna direita, apresentou tontura e reclamou de fortes dores de cabeça. A mulher foi encaminhada ao hospital de Aquidauana.

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* Com informações de Luiz Guido Jr.

*Matéria editada às 10h25 para correção de informações.

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