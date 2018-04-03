Mulher colide em porta aberta de veículo estacionado em Anastácio

Hoje pela manhã, por volta das 8h30 em Anastácio, uma mulher de 39 anos bateu na porta de um carro estacionado no centro da cidade. A equipe do Resgate teve de ser acionada. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o motorista, de 50 anos, não viu a mulher que trafegava de bicicleta na via.

Ao abrir a porta, a mulher colidiu com o veículo parado, caiu, sofreu escoriações na perna direita, apresentou tontura e reclamou de fortes dores de cabeça. A mulher foi encaminhada ao hospital de Aquidauana.