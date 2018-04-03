Mulher colide em porta aberta de veículo estacionado em Anastácio

Acidente
Ciclista sofre queda e é atendida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros
Hoje pela manhã, por volta das 8h30 em Anastácio, uma mulher de 39 anos bateu na porta de um carro estacionado no centro da cidade. A equipe do Resgate teve de ser acionada. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o motorista, de 50 anos, não viu a mulher que trafegava de bicicleta na via.
Ao abrir a porta, a mulher colidiu com o veículo parado, caiu, sofreu escoriações na perna direita, apresentou tontura e reclamou de fortes dores de cabeça. A mulher foi encaminhada ao hospital de Aquidauana.
* Com informações de Luiz Guido Jr.
*Matéria editada às 10h25 para correção de informações.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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