Fazenda do prefeito de Anastácio é invadida por homens armados para roubo de gado

Roubo
Além dele, pelo menos mais dois pecuaristas da região de Corumbá tiveram cabeças de gado carneadas por invasores
A propriedade do rural do prefeito de Anastácio, Nildo Albres, foi alvo de invasores armados que saquearam e carnearam dez cabeças de gado nesta terça-feira (10) na zona rural de Corumbá, conhecida como Pantanal do Nabileque.
Além do gestor municipal, pelo menos mais dois pecuaristas tiveram suas propriedades saqueadas. Conforme o boletim de ocorrência, registrado pelo próprio prefeito, cinco funcionários da fazenda teriam levado o gado para a parte mais alta e seca da região. A partir de então, foram alvo dos bandidos que, segundo o B.O., atiraram com fuzil ao serem surpreendidos no momento da ação. Entre os invasores, estariam índios e paraguaios.
Ainda conforme o registro, é comum o roubo de gado da região em época de cheia dos rios, entretanto, essa é a primeira vez que invasores entram armados nas propriedades.
Procurado, o prefeito Nildo Albres não foi encontrado até o fechamento dessa matéria.
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Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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