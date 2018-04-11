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Roubo

Fazenda do prefeito de Anastácio é invadida por homens armados para roubo de gado

Além dele, pelo menos mais dois pecuaristas da região de Corumbá tiveram cabeças de gado carneadas por invasores

Vanessa Ricarte

Publicado em 11/04/2018 às 08:45

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A propriedade do rural do prefeito de Anastácio, Nildo Albres, foi alvo de invasores armados que saquearam e carnearam dez cabeças de gado nesta terça-feira (10) na zona rural de Corumbá, conhecida como Pantanal do Nabileque.

Além do gestor municipal, pelo menos mais dois pecuaristas tiveram suas propriedades saqueadas. Conforme o boletim de ocorrência, registrado pelo próprio prefeito, cinco funcionários da fazenda teriam levado o gado para a parte mais alta e seca da região. A partir de então, foram alvo dos bandidos que, segundo o B.O., atiraram com fuzil ao serem surpreendidos no momento da ação. Entre os invasores, estariam índios e paraguaios.

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Ainda conforme o registro, é comum o roubo de gado da região em época de cheia dos rios, entretanto, essa é a primeira vez que invasores entram armados nas propriedades.

Procurado, o prefeito Nildo Albres não foi encontrado até o fechamento dessa matéria.

 

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