Fazenda do prefeito de Anastácio é invadida por homens armados para roubo de gado

A propriedade do rural do prefeito de Anastácio, Nildo Albres, foi alvo de invasores armados que saquearam e carnearam dez cabeças de gado nesta terça-feira (10) na zona rural de Corumbá, conhecida como Pantanal do Nabileque.

Além do gestor municipal, pelo menos mais dois pecuaristas tiveram suas propriedades saqueadas. Conforme o boletim de ocorrência, registrado pelo próprio prefeito, cinco funcionários da fazenda teriam levado o gado para a parte mais alta e seca da região. A partir de então, foram alvo dos bandidos que, segundo o B.O., atiraram com fuzil ao serem surpreendidos no momento da ação. Entre os invasores, estariam índios e paraguaios.