Irmã do prefeito de Anastácio sofre capotamento na BR 262 a 30km da cidade

Susto
Informações preliminares apontam que ela e o motorista sofreram acidente perto da entrada de Taunay, mas já tiveram alta do hospital
Um grave acidente ontem (13) por volta das 16h30, envolvendo Meire Alves de Albres, 50 anos, irmã do prefeito de Anastácio, Nildo Alves, e o motorista de 46 anos, aconteceu na BR 262, altura do Km 526, aproximadamente a 30 km de Anastácio. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ela e o motorista estavam em um Fiat Punto, perdeu o controle do carro durante uma ultrapassagem, capotou e caiu em uma ribanceira próxima à entrada de Taunay.
Pessoas que passavam no local acionaram a equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros. Com ajuda de voluntários e de uma outra equipe do Resgate de Miranda, retiraram Meire o o motorista presos às ferragens. Foram encaminhados ao PS do Hospital Regional Estácio Muniz, em Aquidauana.
Apesar da gravidade do acidente, a irmã do prefeito Nildo Alves apenas se queixou de dores no peito e o motorista teve um corte próximo ao olho, outro na cabeça e fratura na clavícula. Ambos já foram liberados pelo hospital durante a madrugada deste sábado (14).
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