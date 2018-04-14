Irmã do prefeito de Anastácio sofre capotamento na BR 262 a 30km da cidade

Um grave acidente ontem (13) por volta das 16h30, envolvendo Meire Alves de Albres, 50 anos, irmã do prefeito de Anastácio, Nildo Alves, e o motorista de 46 anos, aconteceu na BR 262, altura do Km 526, aproximadamente a 30 km de Anastácio. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ela e o motorista estavam em um Fiat Punto, perdeu o controle do carro durante uma ultrapassagem, capotou e caiu em uma ribanceira próxima à entrada de Taunay.

Pessoas que passavam no local acionaram a equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros. Com ajuda de voluntários e de uma outra equipe do Resgate de Miranda, retiraram Meire o o motorista presos às ferragens. Foram encaminhados ao PS do Hospital Regional Estácio Muniz, em Aquidauana.

Apesar da gravidade do acidente, a irmã do prefeito Nildo Alves apenas se queixou de dores no peito e o motorista teve um corte próximo ao olho, outro na cabeça e fratura na clavícula. Ambos já foram liberados pelo hospital durante a madrugada deste sábado (14).