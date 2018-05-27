Inquilino alega que sofreu abuso de confiança e registra B.O. contra locador

Anastácio
Após ter a TV furtada, rapaz afirma que só o dono do imóvel teria cópia das chaves
Um rapaz de 27 anos, morador da Vila Mariana 2, em Anastácio, registrou Boletim de Ocorrência na noite de ontem (26) pelo furto de uma TV de 32 polegadas. Consta nas informações que o rapaz mora de aluguel no local e que a porta da residência não havia sinais de arrombamento.
O inquilino alega que a única pessoa que tem acesso às chaves da casa, além dele, seria o proprietário do imóvel. Desconfiado, o rapaz afirmou que o locador foi a primeira pessoa a chegar ao local, por volta das 17h30 de ontem (26).
No registro, o inquilino descreveu a situação do imóvel, já que as marcas deixadas pelo autor do furto, segundo ele, não condiziam com as condições do ambiente, já que o muro é muito alto, com 3 metros de altura, e as marcas dos rastros de sapato teriam a altura de apenas 2 metros. O caso segue para investigação na Delegacia de Polícia de Anastácio.
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