Homem é preso em Santa Catarina com cocaína e crack de Anastácio

Tráfico
A prisão foi conduzida pela Polícia Rodoviária Federal de Barra Velha
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Barra Velha (SC) apreendeu 30 quilos de cocaína e 20 quilos de crack no km 81 da BR-101, na tarde de sábado (19). A droga estava escondida na carroceria de uma Ford Ranger, com placas de Cruzeiro do Oeste (PR), conduzida por um homem de 41 anos, natural de Nova Andradina, que saiu carregado de Anastácio.
O autor foi abordado durante fiscalização de rotina, momento em que os policiais perceberam seu nervosismo e procederam a uma minuciosa verificação no veículo, encontrado a droga em um fundo falso.
Segundo o acusado, tanto a cocaína quanto o crack estavam sendo transportados de Anastácio com destino a Itapema (SC). Ele contou ter recebido R$10 mil para fazer a entrega. O homem, as drogas e o veículo foram encaminhados para a Polícia Federal de Joinville (SC).
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