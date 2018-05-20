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Miranda

PRF encontra cocaína com 3 mulheres que não se conheciam, no mesmo ônibus

Quase 6kg de drogas estavam com as três passageiras na linha Corumbá/Campo Grande

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/05/2018 às 10:11

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da tarde de ontem, sábado, 19 de maio, quase 6 kg de cocaína em ônibus de viagem.

Os policiais fiscalizavam na Unidade Operacional de Guaicurus (BR-262 km 600) em Miranda e abordaram um ônibus de viagem que faz a linha Corumbá - Campo Grande. Os agentes perceberam um nervosismo incomum em três passageiras, duas brasileiras e uma boliviana. Entrevistadas, todas apresentaram diversas informações inconsistentes acerca do destino e motivo da viagem.

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Diante da suspeita, as três foram convidadas a descerem do ônibus para serem revistadas, sendo que, de pronto, as duas brasileiras já assumiram estarem trazendo cocaína junto ao corpo. Com uma delas foram encontrados mais de 3 kg da droga e com a outra, aproximadamente, meio quilo.

Já com a boliviana, os policiais encontraram mais de 2kg do entorpecente em um fundo falso de uma mala.

Questionadas, as passageiras disseram não terem nenhuma relação entre elas. As duas brasileiras afirmaram que levariam a droga para Campo Grande, enquanto a boliviana tinha como destino final a cidade de São Paulo.

As três ocorrências foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil em Miranda para as providências cabíveis.

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