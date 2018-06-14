Desatenção em conversão provoca acidente entre carro e moto em Anastácio

Trânsito
Condutora virou e não viu motociclista que trafegava em sentido contrário
Acidente por volta das 10h20 envolveu uma mulher de 29 anos que dirigia um Fiat Palio. Ela seguia na Rua 27 de Julho, em Anastácio. Uma motociclista, de 38 anos, também trafegava na mesma via, porém, em sentido contrário.
Desatenta, a motorista do Palio fez a conversão na Rua Índio Neco e não viu a mulher que seguia de moto na direção contrária, que acabou colidindo na traseira do automóvel, chegando a estourar o pneu direito do Palio.
A condutora da motocicleta não sofreu fratura ou ferimentos graves, mas foi encaminhada ao hospital. A PM esteve no acidente e realizou o boletim de ocorrência para as providências legais.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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