Desatenção em conversão provoca acidente entre carro e moto em Anastácio

Acidente por volta das 10h20 envolveu uma mulher de 29 anos que dirigia um Fiat Palio. Ela seguia na Rua 27 de Julho, em Anastácio. Uma motociclista, de 38 anos, também trafegava na mesma via, porém, em sentido contrário.

Desatenta, a motorista do Palio fez a conversão na Rua Índio Neco e não viu a mulher que seguia de moto na direção contrária, que acabou colidindo na traseira do automóvel, chegando a estourar o pneu direito do Palio.