Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:29

Buscar

Últimas notícias
X

Trânsito

Desatenção em conversão provoca acidente entre carro e moto em Anastácio

Condutora virou e não viu motociclista que trafegava em sentido contrário

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/06/2018 às 12:13

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-1661
dsc-1662
dsc-1663

Acidente por volta das 10h20 envolveu uma mulher de 29 anos que dirigia um Fiat Palio. Ela seguia na Rua 27 de Julho, em Anastácio. Uma motociclista, de 38 anos, também trafegava na mesma via, porém, em sentido contrário.

Desatenta, a motorista do Palio fez a conversão na Rua Índio Neco e não viu a mulher que seguia de moto na direção contrária, que acabou colidindo na traseira do automóvel, chegando a estourar o pneu direito do Palio.

Leia Também

• Sargento aposentado da PM fica ferido após colisão entre carro e moto

• Ciclista sofre corte e escoriações após colisão no Bairro Alto

• Colisão entre Biz e bicicleta deixa mãe ferida, mas filha de 4 anos fica ilesa

A condutora da motocicleta não sofreu fratura ou ferimentos graves, mas foi encaminhada ao hospital. A PM esteve no acidente e realizou o boletim de ocorrência para as providências legais.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Publicidade

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo