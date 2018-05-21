Colisão entre Biz e bicicleta deixa mãe ferida, mas filha de 4 anos fica ilesa

Aquidauana
Professora estava a caminho da escola quando colidiu com a ciclista e sua filha na garupa
Acidente por volta das 7 horas da manhã de hoje (21) aconteceu no cruzamento entre a Rua Duque de Caxias e a Antônio Nogueira, no Bairro Alto, em Aquidauana.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe do Resgate foi acionada para atender a ocorrência de colisão entre uma moto Honda Biz e uma bicicleta. Uma professora de 59 anos estava a caminho da escola para o início das aulas, quando colidiu com uma mulher de 24 anos e sua filha de 4 anos na garupa da bicicleta.
Após a colisão, mãe e filha caíram. A mulher se queixou de dor no joelho, mas a filha ficou ilesa. Nada aconteceu com a motociclista também. A ciclista foi encaminhada ao hospital.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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