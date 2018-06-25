Bombeiro à paisana salva criança que fraturou gravemente a perna em tobogã

A menina escorregou no brinquedo e enroscou a perna, momento em que aconteceu o acidente. Jocimar Oliveira, de 35 anos, bombeiro desde 2014, estava no local passeando com os filhos, e ao perceber situação e o desespero dos populares no local, realizou imediatamente os primeiros socorros na vítima, até a chegada da equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros.

Neste domingo (24) por volta das 21h30, uma criança de 8 anos sofreu fratura grave na tíbia direita ao brincar em um tobogã no parque que atendeu a 13ª Festa da Farinha, evento tradicional que acontece em Anastácio.

O bombeiro Jocimar, que mora em Anastácio, está lotado atualmente na unidade de Sidrolândia. Com a chegada do Resgate, a menina foi encaminhada ao hospital de Aquidauana.

Informações preliminares dão conta de que na manhã desta segunda-feira (25), a criança recebe atendimento médico e realiza exames para constatar a necessidade ou não de cirurgia ou apenas imobilização por gesso.

Conforme esclareceu nesta terça-feira (26) o secretário de Cultura do município, Ademir Alves Guilherme, a Festa da Farinha possuía alvará de funcionamento até às 4 horas da madrugada do domingo, ocasião do final do evento. Após esse horário, o parque infantil continuou funcionando ao longo do dia com alvará próprio. Os responsáveis pelo parque não se manifestaram até o momento sobre a falta de segurança do brinquedo.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

*Matéria atualizada para acréscimo de informações em 26 de junho, às 11h55.