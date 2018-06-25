Pela 2ª vez, creche é alvo de vandalismo e aulas tiveram de ser suspensas

Anastácio
Bagunça e mantimentos jogados por todo o local impossibilitaram o funcionamento da creche nesta segunda
Funcionários da creche Lizete Figueiredo, que atende cerca de 150 crianças, localizada no Bairro Cristo Rei, em Anastácio, foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira (25) com a bagunça generalizada encontrada no local. Por esse motivo, as aulas tiveram de ser suspensas hoje. A creche já havia sido alvo de vandalismo no ano passado, de maneira semelhante.
O local deveria ser protegido por membro da Guarda Municipal, mas informações preliminares dão conta de que ainda não se sabe onde o servidor estava no momento da invasão, já que a creche não possuía sinais de arrombamento nas portas, mas provavelmente os vândalos utilizaram as janelas para entrar, sem grades de proteção.
Bagunça
Uma servidora que trabalha na cozinha da instituição foi a primeira a chegar ao trabalho e deparou-se com mantimentos espalhados em todo o lugar, inclusive jogados para fora da escola. A Polícia Militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência. Aparentemente nada foi roubado. Computadores e televisão permanecem na instituição.
Os baderneiros espalharam farinha de mandioca e bolachas pelas salas. Não há até o momento condições de serviço e atendimento às crianças da creche.
Procurada pela equipe do jornal O Pantaneiro, a secretária de Educação de Anastácio, Cimara Cabral, informou que já solicitou a instalação de sistema de alarme para a creche. “Quanto ao guarda que não foi localizado no momento da invasão, ele deverá se apresentar e esclarecer o motivo pelo qual não estava em serviço. Caso não haja explicação contundente, o servidor deverá ser exonerado”, informou.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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