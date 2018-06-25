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Anastácio

Pela 2ª vez, creche é alvo de vandalismo e aulas tiveram de ser suspensas

Bagunça e mantimentos jogados por todo o local impossibilitaram o funcionamento da creche nesta segunda

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/06/2018 às 11:24

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Funcionários da creche Lizete Figueiredo, que atende cerca de 150 crianças, localizada no Bairro Cristo Rei, em Anastácio, foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira (25) com a bagunça generalizada encontrada no local. Por esse motivo, as aulas tiveram de ser suspensas hoje. A creche já havia sido alvo de vandalismo no ano passado, de maneira semelhante.

O local deveria ser protegido por membro da Guarda Municipal, mas informações preliminares dão conta de que ainda não se sabe onde o servidor estava no momento da invasão, já que a creche não possuía sinais de arrombamento nas portas, mas provavelmente os vândalos utilizaram as janelas para entrar, sem grades de proteção.

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Bagunça

Uma servidora que trabalha na cozinha da instituição foi a primeira a chegar ao trabalho e deparou-se com mantimentos espalhados em todo o lugar, inclusive jogados para fora da escola. A Polícia Militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência. Aparentemente nada foi roubado. Computadores e televisão permanecem na instituição.

Os baderneiros espalharam farinha de mandioca e bolachas pelas salas. Não há até o momento condições de serviço e atendimento às crianças da creche.

Procurada pela equipe do jornal O Pantaneiro, a secretária de Educação de Anastácio, Cimara Cabral, informou que já solicitou a instalação de sistema de alarme para a creche. “Quanto ao guarda que não foi localizado no momento da invasão, ele deverá se apresentar e esclarecer o motivo pelo qual não estava em serviço. Caso não haja explicação contundente, o servidor deverá ser exonerado”, informou.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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