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Após colisão, motoqueiro embriagado é preso em flagrante na Manoel Murtinho

Rapaz de 23 anos estava na contramão e sem CNH quando colidiu em um Chevrolet Agile

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/07/2018 às 09:22

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Mais um caso de imprudência foi registrado na DP de Anastácio no fim de semana. Nesta sexta-feira (6), por volta das 21h50, um motoqueiro de 23 anos foi preso em flagrante após colidir em um Chevrolet Agile na Avenida Manoel Murtinho, Centro de Anastácio.

Conforme o registro policial, o rapaz conduzia uma moto Honda CG/150 na contramão e não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Com a batida, o condutor da moto caiu, sofreu corte no joelho e foi encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana.

Após o atendimento, o motoqueiro foi liberado pelo médico. O rapaz estava em visível estado de embriaguez, porém, se recusou a fazer o teste do bafômetro. A Polícia fez o Teste de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora e deu voz de prisão ao homem, preso em flagrante e encaminhado à DP de Anastácio para as devidas providências.

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