Motociclista e garupa colidem numa vaca que atravessava a rua no Bairro Trindade

Aquidauana
Os dois rapazes foram atendidos pelo Resgate do Corpo de Bombeiros. Nada aconteceu com a vaca
Acidente na Rua Castorino Leite Godoy, no Bairro Trindade, em Aquidauana, mobilizou a equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (5). Na manhã de hoje, por volta das 10h40, uma vaca atravessou a pista no instante em que um motociclista de 22 anos, e o garupa, de 26, passavam pela rua.
O rapaz tentou desviar do animal, mas não conseguiu. Com o impacto, os dois caíram na hora. O condutor de 22 anos sofreu escoriações na perna direita, braço direito e esquerdo e o passageiro de 26 anos teve escoriações nos dois joelhos e braços direito e esquerdo.
A equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros no local e os encaminhou ao Hospital de Aquidauana. A Polícia Militar também foi acionada e esteve no local do acidente.
Conforme informações apuradas no local, nada aconteceu com a vaca, que após a colisão, saiu andando normalmente. Ainda não se sabe quem é o proprietário do animal.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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