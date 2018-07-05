Motociclista e garupa colidem numa vaca que atravessava a rua no Bairro Trindade

Acidente na Rua Castorino Leite Godoy, no Bairro Trindade, em Aquidauana, mobilizou a equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (5). Na manhã de hoje, por volta das 10h40, uma vaca atravessou a pista no instante em que um motociclista de 22 anos, e o garupa, de 26, passavam pela rua.

O rapaz tentou desviar do animal, mas não conseguiu. Com o impacto, os dois caíram na hora. O condutor de 22 anos sofreu escoriações na perna direita, braço direito e esquerdo e o passageiro de 26 anos teve escoriações nos dois joelhos e braços direito e esquerdo.