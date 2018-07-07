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Crime ambiental

Produtor rural de Anastácio é autuado por armazenamento ilegal de 23 toras de madeira

O homem foi autuado pela PMA de Aquidauana em 4,8 mil reais

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/07/2018 às 10:34

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Durante fiscalização ambiental no município de Anastácio, Policiais Militares Ambientais de Aquidauana localizaram na última quinta-feira (5), em uma propriedade rural, localizada no Assentamento Monjolinho, madeira armazenada sem o documento de origem expedido pelo órgão competente.

O produto florestal armazenado, um total de 23 toras de madeira da espécie faveiro, medindo 16 m³  não possuía autorização ambiental (DOF – Documento de Origem Florestal), que é o documento legal para se ter em depósito ou transportar qualquer produto florestal. A madeira foi apreendida.

O infrator de 43 anos, residente em Anastácio, foi autuado administrativamente e multado em R$ 4.800,00. Ele também responderá por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.

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