Produtor rural de Anastácio é autuado por armazenamento ilegal de 23 toras de madeira

Durante fiscalização ambiental no município de Anastácio, Policiais Militares Ambientais de Aquidauana localizaram na última quinta-feira (5), em uma propriedade rural, localizada no Assentamento Monjolinho, madeira armazenada sem o documento de origem expedido pelo órgão competente.

O produto florestal armazenado, um total de 23 toras de madeira da espécie faveiro, medindo 16 m³ não possuía autorização ambiental (DOF – Documento de Origem Florestal), que é o documento legal para se ter em depósito ou transportar qualquer produto florestal. A madeira foi apreendida.

O infrator de 43 anos, residente em Anastácio, foi autuado administrativamente e multado em R$ 4.800,00. Ele também responderá por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.