Provável curto-circuito provoca incêndio na casa de idoso em Anastácio

No final da tarde desta sexta-feira (6), um princípio de incêndio aconteceu na Rua Bahia, Bairro Santa Marta, em Anastácio. Por volta das 17h47, as chamas começaram no quarto de um idoso de 74 anos, que mora sozinho na residência.

A casa possui apenas três peças e provavelmente um curto-circuito na rede elétrica foi o responsável pelo início das chamas.