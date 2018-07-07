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Provável curto-circuito provoca incêndio na casa de idoso em Anastácio

Senhor de 74 anos foi socorrido por vizinhos que acionaram o Corpo de Bombeiros

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/07/2018 às 07:41

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No final da tarde desta sexta-feira (6), um princípio de incêndio aconteceu na Rua Bahia, Bairro Santa Marta, em Anastácio. Por volta das 17h47, as chamas começaram no quarto de um idoso de 74 anos, que mora sozinho na residência.

A casa possui apenas três peças e provavelmente um curto-circuito na rede elétrica foi o responsável pelo início das chamas.

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No momento no incêndio, o idoso estava dentro de casa. Vizinhos prestaram socorro para ajudá-lo a desligar o padrão de energia. Logo após, equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada.

O senhor de 74 anos não se machucou. Os bombeiros retiraram uma cama e um colchão que ficaram destruídos por conta do incêndio.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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