Motoqueiro e garupa colidem em porta de carro aberta no Centro de Anastácio

Acidente
PM e o Resgate do Corpo de Bombeiros atendeu o caso nesta terça-feira
Acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (17) mobilizou viatura da PM e a equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros, no Centro de Anastácio. Por volta das 9 horas da manhã de hoje, um motociclista e sua esposa na garupa colidiram em uma porta de carro aberta na Rua 27 de Julho.
Segundo informações apuradas no local, a mulher que estacionou a Parati abriu a porta repentinamente, sem observar se havia veículos transitando na via. As duas vítimas que estavam na moto colidiram imediatamente na porta. A esposa do rapaz da moto sofreu escoriações no joelho, está com suspeita de fratura no tornozelo e foi encaminhada ao Pronto Socorro da cidade.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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