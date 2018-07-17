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Motoqueiro e garupa colidem em porta de carro aberta no Centro de Anastácio

PM e o Resgate do Corpo de Bombeiros atendeu o caso nesta terça-feira

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/07/2018 às 10:01

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Acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (17) mobilizou viatura da PM e a equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros, no Centro de Anastácio. Por volta das 9 horas da manhã de hoje, um motociclista e sua esposa na garupa colidiram em uma porta de carro aberta na Rua 27 de Julho.

Segundo informações apuradas no local, a mulher que estacionou a Parati abriu a porta repentinamente, sem observar se havia veículos transitando na via. As duas vítimas que estavam na moto colidiram imediatamente na porta. A esposa do rapaz da moto sofreu escoriações no joelho, está com suspeita de fratura no tornozelo e foi encaminhada ao Pronto Socorro da cidade.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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