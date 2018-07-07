Rapaz de 30 anos fica preso às ferragens após acidente próximo ao Clube do Laço

Neste sábado (7), por volta das 4h30 da madrugada, um acidente na MS-450, próximo ao Clube do Laço, mobilizou a equipe do Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros. Um rapaz de 30 anos, que conduzia um Fiat Uno, ficou preso às ferragens, após perder o controle do veículo e sair da pista.

Conforme as informações do registro, o irmão da vítima informou que o rapaz havia saído de uma chácara na região de Camisão em direção à Aquidauana para encontrá-lo e, posteriormente, retornaria à fazenda.