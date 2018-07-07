Rapaz de 30 anos fica preso às ferragens após acidente próximo ao Clube do Laço

Aquidauana
O próprio irmão da vítima localizou o carro fora da pista e acionou o Corpo de Bombeiros
Neste sábado (7), por volta das 4h30 da madrugada, um acidente na MS-450, próximo ao Clube do Laço, mobilizou a equipe do Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros. Um rapaz de 30 anos, que conduzia um Fiat Uno, ficou preso às ferragens, após perder o controle do veículo e sair da pista.
Conforme as informações do registro, o irmão da vítima informou que o rapaz havia saído de uma chácara na região de Camisão em direção à Aquidauana para encontrá-lo e, posteriormente, retornaria à fazenda.
Diante da demora, o irmão da vítima saiu à sua procura e localizou o veículo do rapaz fora da pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirá-lo das ferragens. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima exalava forte odor de álcool.
O rapaz teve ferimento na testa, do lado esquerdo, cortes nos dois joelhos e uma fratura no fêmur esquerdo. Após a limpeza e imobilização da vítima, foi encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana.
A Polícia Rodoviária Estadual também foi acionada para atender o caso.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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