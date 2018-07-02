Corpo de jovem que morreu vítima de grave acidente vai ser sepultado esta manhã

Júlia Ferreira Rebello, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos de um grave acidente ocorrido às 21h de quarta-feira (28), entre carro e moto, no cruzamento das ruas América e Quinze de Novembro. Júlia era passageira da motocicleta. Foi socorrida pelos bombeiros inconsciente, com fratura na perna direita e traumatismo craniano severo, além de perda de massa encefálica.

Ela bateu violentamente a cabeça no meio fio depois de arremessada e o capacete ser arrancado no impacto. O condutor da moto, de 24 anos, apresentava escoriações diversas pelo corpo. A pessoa que conduzia o veículo envolvido no acidente não prestou socorro às vítimas e fugiu do local.

Desde que ficou internada no CTI, o quadro clínico de Júlia era gravíssimo e evoluiu para morte cerebral. No domingo (1º de julho), os médicos confirmaram o falecimento. O corpo de Júlia Rebello está sendo velado na Capela Anjo da Paz, na rua Major Gama esquina com a Dom Aquino. O sepultamento é às 10h no Cemitério Santa Cruz.