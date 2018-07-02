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Corpo de jovem que morreu vítima de grave acidente vai ser sepultado esta manhã

Júlia tinha 21 anos e teve a morte confirmada no domingo

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/07/2018 às 10:59

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Júlia Ferreira Rebello, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos de um grave acidente ocorrido às 21h de quarta-feira (28), entre carro e moto, no cruzamento das ruas América e Quinze de Novembro. Júlia era passageira da motocicleta. Foi socorrida pelos bombeiros inconsciente, com fratura na perna direita e traumatismo craniano severo, além de perda de massa encefálica.

Ela bateu violentamente a cabeça no meio fio depois de arremessada e o capacete ser arrancado no impacto. O condutor da moto, de 24 anos, apresentava escoriações diversas pelo corpo. A pessoa que conduzia o veículo envolvido no acidente não prestou socorro às vítimas e fugiu do local.

Desde que ficou internada no CTI, o quadro clínico de Júlia era gravíssimo e evoluiu para morte cerebral. No domingo (1º de julho), os médicos confirmaram o falecimento. O corpo de Júlia Rebello está sendo velado na Capela Anjo da Paz, na rua Major Gama esquina com a Dom Aquino. O sepultamento é às 10h no Cemitério Santa Cruz. 

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