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Dois Irmãos do Buriti

Acidente na BR-262 envolvendo dois caminhões deixa motorista preso às ferragens

Caminhoneiro de 60 anos foi encaminhado com vida ao PS de Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/06/2018 às 11:19

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Um acidente ocorrido nesta madrugada de sexta-feira (29) por volta das 1h08, mobilizou a equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros na BR-262, altura do km 440, em Dois Irmãos do Buriti envolvendo dois caminhões, sendo um carregado de carvão e o outro uma caçamba.

Quando o socorro chegou, o condutor do caminhão caçamba, de 60 anos, estava preso às ferragens. Já o outro, de 48 anos, que carregava carvão, estava andando pelo local, ileso. Este disse aos militares que sentiu o impacto forte de outro caminhão na traseira de seu veículo pesado, o que o fez perder a direção e sair da pista.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a carga de carvão ficou espalhada na pista. O Resgate retirou a vítima presa às ferragens, que passou pelos procedimentos necessários de imobilização e foi encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana, com vida.

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