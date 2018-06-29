Acidente na BR-262 envolvendo dois caminhões deixa motorista preso às ferragens

Dois Irmãos do Buriti
Caminhoneiro de 60 anos foi encaminhado com vida ao PS de Aquidauana
Um acidente ocorrido nesta madrugada de sexta-feira (29) por volta das 1h08, mobilizou a equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros na BR-262, altura do km 440, em Dois Irmãos do Buriti envolvendo dois caminhões, sendo um carregado de carvão e o outro uma caçamba.
Quando o socorro chegou, o condutor do caminhão caçamba, de 60 anos, estava preso às ferragens. Já o outro, de 48 anos, que carregava carvão, estava andando pelo local, ileso. Este disse aos militares que sentiu o impacto forte de outro caminhão na traseira de seu veículo pesado, o que o fez perder a direção e sair da pista.
Segundo consta no boletim de ocorrência, a carga de carvão ficou espalhada na pista. O Resgate retirou a vítima presa às ferragens, que passou pelos procedimentos necessários de imobilização e foi encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana, com vida.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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