Vítimas de acidente na BR-262 foram identificadas. PRF segue investigação

Foram identificadas como Marco Antônio de Carvalho Ribeiro, 46 anos, e Adriano Ramos da Silva, 27, as vítimas de acidente fatal entre dois automóveis ocorrido no final da tarde de ontem, na rodovia BR-262, em frente ao Posto Pioneiro, no município de Miranda. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em um Prisma e supostamente teriam invadido a preferencial puxando uma carretinha.

Adriano não resistiu aos ferimentos e morreu no local, preso às ferragens. Já Marco Antônio foi encaminhado para o hospital de Miranda, mas morreu enquanto recebia atendimento. As vítimas do outro veículo, modelo Fiesta, foram identificadas como Rodrigo Leite e Geraldo Rocha. Estes dois foram levados para o Hospital Regional de Aquidauana. Um jovem de 19 anos que os acompanhava foi trazido para a Santa Casa de Campo Grande.