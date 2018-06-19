Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:39

Buscar

Últimas notícias
X

Tragédia

Vítimas de acidente na BR-262 foram identificadas. PRF segue investigação

Acidente ocorreu na tarde de ontem, em frente ao Posto Pioneiro

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/06/2018 às 09:44

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-1987-1
dsc-1991
dsc-2003-1
dsc-2000

Foram identificadas como Marco Antônio de Carvalho Ribeiro, 46 anos, e Adriano Ramos da Silva, 27, as vítimas de acidente fatal entre dois automóveis ocorrido no final da tarde de ontem, na rodovia BR-262, em frente ao Posto Pioneiro, no município de Miranda. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em um Prisma e supostamente teriam invadido a preferencial puxando uma carretinha.

 Adriano não resistiu aos ferimentos e morreu no local, preso às ferragens. Já Marco Antônio foi encaminhado para o hospital de Miranda, mas morreu enquanto recebia atendimento. As vítimas do outro veículo, modelo Fiesta, foram identificadas como Rodrigo Leite e Geraldo Rocha. Estes dois foram levados para o Hospital Regional de Aquidauana. Um jovem de 19 anos que os acompanhava foi trazido para a Santa Casa de Campo Grande.

Leia Também

• Armamento de guerra e munições são apreendidos pela PRF na BR-262

• Caminhoneiros de Aquidauana e Anastácio se juntam ao protesto nacional e fecham BR-262

• Amigos em D-10 perdem controle e capotam na BR-262

Conforme apurado, este jovem está com lesão na coluna. Ontem à tarde, o Prisma seguia no sentido Aquidauana, puxando a carretinha, quando teria invadido a pista contrária, provocando o acidente. Os dois automóveis colidiram de frente. Com o impacto, houve explosão e os danos só não foram maiores porque testemunhas que estava no posto de combustíveis agiram a tempo e apagaram as chamas com extintor de incêndio.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo