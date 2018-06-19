Vítimas de acidente na BR-262 foram identificadas. PRF segue investigação

Tragédia
Acidente ocorreu na tarde de ontem, em frente ao Posto Pioneiro
Foram identificadas como Marco Antônio de Carvalho Ribeiro, 46 anos, e Adriano Ramos da Silva, 27, as vítimas de acidente fatal entre dois automóveis ocorrido no final da tarde de ontem, na rodovia BR-262, em frente ao Posto Pioneiro, no município de Miranda. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em um Prisma e supostamente teriam invadido a preferencial puxando uma carretinha.
Adriano não resistiu aos ferimentos e morreu no local, preso às ferragens. Já Marco Antônio foi encaminhado para o hospital de Miranda, mas morreu enquanto recebia atendimento. As vítimas do outro veículo, modelo Fiesta, foram identificadas como Rodrigo Leite e Geraldo Rocha. Estes dois foram levados para o Hospital Regional de Aquidauana. Um jovem de 19 anos que os acompanhava foi trazido para a Santa Casa de Campo Grande.
Conforme apurado, este jovem está com lesão na coluna. Ontem à tarde, o Prisma seguia no sentido Aquidauana, puxando a carretinha, quando teria invadido a pista contrária, provocando o acidente. Os dois automóveis colidiram de frente. Com o impacto, houve explosão e os danos só não foram maiores porque testemunhas que estava no posto de combustíveis agiram a tempo e apagaram as chamas com extintor de incêndio.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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