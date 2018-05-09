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Amigos em D-10 perdem controle e capotam na BR-262

Os rapazes estavam em Corumbá e retornavam para a cidade natal, em Minas Gerais

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/05/2018 às 15:00

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Nesta terça-feira (9) acidente envolvendo três rapazes, dois de 29 anos e um de 30, em uma camionete D-10, aconteceu na BR-262, cerca de 20 quilômetros próximo ao trevo de Anastácio.

Informações preliminares apontam que Jonatam aparecido Reis Jesus (29), Emerson Dias Alves (29) e motorista Vitor Paulo Lacerda dos Santos, 30anos, vieram de Frutal, Minhas Gerais, na camionete, para vender abacaxis em Corumbá. Eles estavam na cidade havia 3 dias, e há 2 também passaram por Aquidauana. Os rapazes venderam toda a carga e retornavam com o veículo vazio para Frutal.

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As vítimas disseram ainda que sentiram quando o veículo ficou estranho, fazendo zig-zag na pista, perderam o controle e capotaram o veículo. Um dos rapazes ficou retido entre as ferragens.

O soldado Arilson Queiroz, de 22 anos, vinha na mesma direção da D-10 quando viu o acidente e realizou os procedimentos de primeiros socorros, até a chegada da equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local do acidente e orientou o tráfego no trecho. Os três rapazes foram encaminhados ao Pronto Socorro de Aquidauana, após realizarem o etilômetro (teste do bafômetro) e constatar que nenhum deles havia ingerido bebidas alcoólicas. O motorista reclamou de fortes dores nas costas e os demais seguem em tratamento médico.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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