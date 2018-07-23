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Acidente

Embriagado, motorista capota carro com família na BR 419

Após ter recebido alta do hospital, motorista foi preso em flagrante pela embriaguez e lesão corporal culposa

Vanessa Ricarte

Publicado em 23/07/2018 às 08:01

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Neste domingo (22), por volta das 11h20, acidente aconteceu na BR 419, altura do km 249, em Anastácio. O condutor, um homem de 50 anos, havia saído de um bar da cidade e seguia com a mulher e o filho pela rodovia quando perdeu a direção do veículo e capotou. 

Consta no registro policial que o motorista não se recorda do momento exato do acidente, apenas que o carro virou de cabeça para baixo. As vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Aquidauana e o condutor foi submetido a um teste de alcoolemia, em que foi constatado o teor de 1,35mg/l.

Após o acidente e a médica de plantão liberar o homem, este foi preso em flagrante com as lesões decorrentes do capotamento, No boletim de ocorrência não há informações sobre o estado de saúde das outras vítimas.

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