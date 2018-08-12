Mercearia de Anastácio é furtada em R$ 1.300, além de diversos produtos

A dona de uma mercearia de Anastácio, de 52 anos, registrou na manhã deste domingo (12) o furto de uma quantia de 1.300 reais, que estavam guardados em um armário do estabelecimento, além de diversos produtos. O crime teria ocorrido por volta das 00h30, no Conjunto Wilson Proença Leite.

Segundo o boletim de ocorrência, além do dinheiro, foram furtados aproximadamente 40 chips novos de aparelho celular, das operadoras "Vivo", "Tim", "Claro" e "OI". Ainda levaram 6 caixas de sucos da marca "Fruts", dois pacotes de cigarro marca "Fox", duas caixas de balas marca "Halls", doze pares de chinelos novos da marca "Sul América", sendo seis infantis e seis pares adultos.

A proprietária do local disse aos policiais que não houve arrombamento, já que o portão da mercearia estava sem cadeado e a fechadura também não estava funcionando corretamente. O caso segue para investigação policial.