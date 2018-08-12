Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:35

Buscar

Últimas notícias
X

Sem arrombamento

Mercearia de Anastácio é furtada em R$ 1.300, além de diversos produtos

O caso aconteceu na madrugada deste domingo no Conjunto Wilson Proença Leite

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/08/2018 às 10:18

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A dona de uma mercearia de Anastácio, de 52 anos, registrou na manhã deste domingo (12) o furto de uma quantia de 1.300 reais, que estavam guardados em um armário do estabelecimento, além de diversos produtos. O crime teria ocorrido por volta das 00h30, no Conjunto Wilson Proença Leite.

Segundo o boletim de ocorrência, além do dinheiro, foram furtados aproximadamente 40 chips novos de aparelho celular, das operadoras "Vivo", "Tim", "Claro" e "OI". Ainda levaram 6 caixas de sucos da marca "Fruts", dois pacotes de cigarro marca "Fox", duas caixas de balas marca "Halls", doze pares de chinelos novos da marca "Sul América", sendo seis infantis e seis pares adultos.

A proprietária do local disse aos policiais que não houve arrombamento, já que o portão da mercearia estava sem cadeado e a fechadura também não estava funcionando corretamente. O caso segue para investigação policial.

Leia Também

• Tentativa de furto no BB de Aquidauana é flagrada por Rádio Patrulha da PM

• Ação da Força Tática da PM encerra sequência de furtos praticados em Aquidauana

• Polícia investiga furto de motocicleta no Nova Aquidauana

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Publicidade

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo