Prestador de serviço registra BO contra dono de funilaria que o acusou de furtar peças

Um rapaz de 27 anos, contratado para prestar serviços em uma funilaria localizada na Rua Índio Neco, Centro de Anastácio, registrou boletim de ocorrência por calúnia contra o dono do estabelecimento. O caso aconteceu por volta das 8 da manhã nesta segunda-feira (13).

Segundo o registro policial, o dono da funilaria o acusou de ter furtado peças de motor. Ele disse aos policiais que não havia furtado nada e que se sentiu constrangido pelo fato de ter sido ofendido em frente a diversos clientes no momento da discussão. Para se resguardar, o prestador de serviço procurou a ajuda da Polícia.