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Calúnia

Prestador de serviço registra BO contra dono de funilaria que o acusou de furtar peças

O caso aconteceu ontem (13) pela manhã em Anastácio

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/08/2018 às 08:02

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Um rapaz de 27 anos, contratado para prestar serviços em uma funilaria localizada na Rua Índio Neco, Centro de Anastácio, registrou boletim de ocorrência por calúnia contra o dono do estabelecimento. O caso aconteceu por volta das 8 da manhã nesta segunda-feira (13).

Segundo o registro policial, o dono da funilaria o acusou de ter furtado peças de motor. Ele disse aos policiais que não havia furtado nada e que se sentiu constrangido pelo fato de ter sido ofendido em frente a diversos clientes no momento da discussão. Para se resguardar, o prestador de serviço procurou a ajuda da Polícia.

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