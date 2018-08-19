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Anastácio

Idoso é preso em flagrante por dirigir em zigue-zague alcoolizado no Cristo Rei

Os policiais encontraram no veículo uma garrafa de Jamel com apenas 150 ml de cachaça

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/08/2018 às 08:58

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Neste sábado (18), por volta das 16h45, um idoso de 64 anos foi preso em flagrante por dirigir embriagado e sem CNH. A abordagem aconteceu na Rua das Acácias, no Cristo Rei, em Anastácio. A PM foi acionada por populares que viram o homem dirigindo em zigue-zague em direção à BR-262.

Ele conduzia um Fiat Uno de cor escura e os policiais constataram visível estado de embriaguez, já que mal conseguia sair do interior do veículo, exalando forte odor de bebida alcoólica. Após revista do veículo, a PM encontrou uma garrafa de cachaça Jamel com apenas 150 ml de aguardente restante.

O idoso foi chamado para fazer o teste do bafômetro, mas se recusou. Os policiais fizeram o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, o veículo foi conduzido ao pátio do Detran e o homem foi apresentado na DP de Anastácio para as devidas providênciais judiciais.

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