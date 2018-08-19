Idoso é preso em flagrante por dirigir em zigue-zague alcoolizado no Cristo Rei

Anastácio
Os policiais encontraram no veículo uma garrafa de Jamel com apenas 150 ml de cachaça
Neste sábado (18), por volta das 16h45, um idoso de 64 anos foi preso em flagrante por dirigir embriagado e sem CNH. A abordagem aconteceu na Rua das Acácias, no Cristo Rei, em Anastácio. A PM foi acionada por populares que viram o homem dirigindo em zigue-zague em direção à BR-262.
Ele conduzia um Fiat Uno de cor escura e os policiais constataram visível estado de embriaguez, já que mal conseguia sair do interior do veículo, exalando forte odor de bebida alcoólica. Após revista do veículo, a PM encontrou uma garrafa de cachaça Jamel com apenas 150 ml de aguardente restante.
O idoso foi chamado para fazer o teste do bafômetro, mas se recusou. Os policiais fizeram o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, o veículo foi conduzido ao pátio do Detran e o homem foi apresentado na DP de Anastácio para as devidas providênciais judiciais.
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