Homem embriagado não aceita revista da Polícia, xinga e é preso por desacato

Aquidauana
A PM teve de fazer uso da força para conter o homem que também havia consumido drogas
Caso de ameaça e desacato à Polícia aconteceu no final da tarde de ontem (8) na rua Teodoro Cafaro, Bairro Alto, em Aquidauana. Um homem de 43 anos foi ameaçado de morte por outro, de 38, dizendo “tá moscando sozinho aí, tá na hora de te catar”.
Em seguida, conforme o boletim de ocorrência, a vítima acionou a PM que fez diligências na região e encontrou o autor das ameaças. Ao ser abordado, nervoso, não aceitou a revista dos policiais, que tiveram de usar força moderada para conter o homem em visível estado de embriaguez e possivelmente também havia consumido drogas.
Agressivo, proferiu palavras de baixo calão, como “seus pau no c*, filhos da p*, vocês não vão me prender não!”. Como o homem continuou exaltado e se recusou a colaborar com a Polícia, foi preso e aguarda as medidas cabíveis.
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