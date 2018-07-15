Após denúncia no 190, homem é preso embriagado e portando revólver na rua

Dois Irmãos do Buriti
O senhor de 54 anos estava perambulando pela rua da Escola Estadual
Caso de porte de arma ilegal foi registrado na DP de Dois Irmãos do Buriti neste sábado (14). Por volta das 15h45, a Polícia recebeu denúncia anônima via 190 de que havia um senhor de 54 anos portando arma de fogo na Rua Cecília Mascarenhas, Centro, na rua da Escola Estadual.
Assim que recebeu o chamado, a PM abordou o homem e atestaram a veracidade da denúncia. O homem estava portando um revólver Taurus, calibre .22, com capacidade para 9 munições, porém, a arma estava descarregada.
Preso em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo, os policiais tiveram que usar algemas para prender o homem, que estava bastante agitado e com sinais visíveis de embriaguez. Foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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