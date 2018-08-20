Adolescente é apreendido pela PM pilotando moto de forma perigosa em Anastácio

Anastácio
Flagrante ocorreu ontem à tarde, durante patrulha policial
Ontem (19), por volta das 16 horas, a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar em Anastácio fazia rondas pela área Central da cidade, quando apreendeu um adolescente que conduzia uma motocicleta em zigue-zague, colocando em risco sua própria segurança e a de outros que também estavam pelo local.
O condutor, ao perceber que os policiais militares se aproximavam para efetuar a abordagem, tentou sair rapidamente do local, aumentando consideravelmente sua velocidade no deslocamento.
Sem sucesso na tentativa de fuga, o motociclista foi contido logo em seguida, sendo verificado que o mesmo não possuía Habilitação para conduzir veículo automotor, por ter apenas 16 anos de idade.
Pela prática do ilícito previstos no Código de Trânsito Brasileiro, o adolescente foi apreendido, juntamente com a motocicleta, sendo ambos encaminhados à Delegacia de Polícia local.
Presa em flagrante
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