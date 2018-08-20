Adolescente é apreendido pela PM pilotando moto de forma perigosa em Anastácio

Ontem (19), por volta das 16 horas, a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar em Anastácio fazia rondas pela área Central da cidade, quando apreendeu um adolescente que conduzia uma motocicleta em zigue-zague, colocando em risco sua própria segurança e a de outros que também estavam pelo local.

O condutor, ao perceber que os policiais militares se aproximavam para efetuar a abordagem, tentou sair rapidamente do local, aumentando consideravelmente sua velocidade no deslocamento.