Falta de sinalização causa acidente em caminho usado para desvio da Manoel Murtinho

Colisão envolvendo um Fiat Uno e uma camionete Hilux aconteceu no cruzamento entre a Rua TV Ralgazi e Américo de Souza, no Centro de Anastácio, ontem (20) por volta das 13h30. Conforme as informações da PM, que atendeu o caso, um rapaz de 29 anos, que conduzia o Uno, foi o que mais se machucou, já que após o acidente, teve escoriações na perna direita. Ele não quis receber atendimento médico e disse aos policiais que procuraria por tratamento por conta própria.

Já com o condutor da Hilux, de 50 anos, nada aconteceu. Moradores do entorno reclamaram da falta de sinalização. Segundo uma testemunha, o local está muito perigoso, já que, com a reforma da Avenida Manoel Murtinho, o movimento de veículos neste cruzamento aumentou, servindo de desvio para quem precisa trafegar em ambos os sentidos: centro e bairro.