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Anastácio

Falta de sinalização causa acidente em caminho usado para desvio da Manoel Murtinho

Acidente ocorreu a poucos metros do escritório do prefeito Nildo Alves

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/08/2018 às 11:10

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Colisão envolvendo um Fiat Uno e uma camionete Hilux aconteceu no cruzamento entre a Rua TV Ralgazi e Américo de Souza, no Centro de Anastácio, ontem (20) por volta das 13h30. Conforme as informações da PM, que atendeu o caso, um rapaz de 29 anos, que conduzia o Uno, foi o que mais se machucou, já que após o acidente, teve escoriações na perna direita. Ele não quis receber atendimento médico e disse aos policiais que procuraria por tratamento por conta própria.

Já com o condutor da Hilux, de 50 anos, nada aconteceu. Moradores do entorno reclamaram da falta de sinalização. Segundo uma testemunha, o local está muito perigoso, já que, com a reforma da Avenida Manoel Murtinho, o movimento de veículos neste cruzamento aumentou, servindo de desvio para quem precisa trafegar em ambos os sentidos: centro e bairro.

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Falta de sinalização

O acidente no início da tarde desta segunda-feira aconteceu a poucos metros do escritório do prefeito Nildo Alves. Não há sinalização de PARE nem na vertical (placas) nem na horizontal, pintada sobre o asfalto.

Procurado pela reportagem do jornal O Pantaneiro, o secretário de Trânsito do município, Abili Adolfo, disse que não sabe o que aconteceu com a placa de PARE colocada há 3 meses no cruzamento. O titular da pasta também informou que já abriu licitação para a aquisição da sinalização de trânsito, no valor de R$ 100.777,29 para Anastácio, mas ainda sem previsão de quando começam as reformas.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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