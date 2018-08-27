Briga de irmãos resulta em cortes de canivete e prisão no Bairro Cristo Rei

A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de briga da Rua Projetada D, Bairro Cristo Rei, em Anastácio, neste domingo (26). Se depararam com um homem de 26 anos de idade com sangramento na cabeça com golpes de canivete provocados por seu irmão, de 23 anos, após se desentenderem.

Conforme o programa “Na Mira”, de Ronaldo Régis, os dois estavam ingerindo bebida alcoólica quando começaram a discutir. Quando os policiais chegaram, o irmão já havia fugido. A equipe do Resgaste do Corpo de Bombeiros realizou os procedimentos de socorro e encaminharam o rapaz ferido ao PS de Aquidauana e os policiais militares permaneceram no Cristo Rei realizando rondas.

Foram acionados para comparecer na casa da mãe dois irmãos quando o homem que desferiu os golpes chegou na local xingando outro irmão da vítima e dizendo que o mataria se acionasse a Polícia. Foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Anastácio para as medidas cabíveis.