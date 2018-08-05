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Itaporã

Homem tenta separar briga em tabacaria e é morto a tiros

Autor dos disparos ainda não foi localizado

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/08/2018 às 11:46

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Elvis Machado Alves, de 32 anos, foi morto com quatro tiros após tentar separar uma briga entre mulheres. O crime ocorreu por volta das 2h deste domingo (05), em uma tabacaria situada na Rua Aral Moreira, na região central de Itaporã, distante 227 quilômetros de Campo Grande. 

Conforme informações do boletim de ocorrência, uma das envolvidas era prima da vítima. No momento em que foi separar a briga, a vítima foi baleada. Três tiros acertaram a região do tórax e um a coxa direita. Elvis foi socorrido e levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

O autor dos disparos chegou a ser reconhecido por testemunhas, mas fugiu do local. Equipe policial realizou rondas próximo ao local do crime e na residência do suspeito, mas ele não foi localizado. O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Itaporã. 

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