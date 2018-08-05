Homem tenta separar briga em tabacaria e é morto a tiros

Itaporã
Autor dos disparos ainda não foi localizado
Elvis Machado Alves, de 32 anos, foi morto com quatro tiros após tentar separar uma briga entre mulheres. O crime ocorreu por volta das 2h deste domingo (05), em uma tabacaria situada na Rua Aral Moreira, na região central de Itaporã, distante 227 quilômetros de Campo Grande.
Conforme informações do boletim de ocorrência, uma das envolvidas era prima da vítima. No momento em que foi separar a briga, a vítima foi baleada. Três tiros acertaram a região do tórax e um a coxa direita. Elvis foi socorrido e levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.
O autor dos disparos chegou a ser reconhecido por testemunhas, mas fugiu do local. Equipe policial realizou rondas próximo ao local do crime e na residência do suspeito, mas ele não foi localizado. O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Itaporã.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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