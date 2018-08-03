Briga entre patrão e funcionário termina com ambos mortos a tiros e facadas

Campo Grande
Eles se desentenderam em uma casa localizada no Cristo Redentor
Desentendimento por causa de serviço de pintura terminou com dois homens, ainda não identificados, mortos na manhã desta sexta-feira, em Campo Grande. Patrão e funcionário se agrediram com facadas e tiros, e caíram mortos na calçada na frente de uma residência localizada no cruzamento da Rua Ernesto Antônio Figueiredo com a Rua Amélia Fernandes, no Loteamento Cristo Redentor, região do Rita Vieira. A Polícia Civil e a perícia técnica estão no local colhendo informações sobre o crime.
Segundo testemunhas, o proprietário da residência, conhecido como Sidnei, chegou ao local por volta das 9 horas da manhã, para fazer orçamento da pintura. Em seguida, o funcionário chegou de moto e ambos começaram a conversar.
Os dois começaram a brigar, momento que o funcionário supostamente teria sacado uma facada e golpeado o patrão. Mesmo ferido, o patrão conseguiu sacar uma arma de fogo e balear o funcionário. Eles caíram um do lado do outro na calçada.
Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas quando chegaram ao local os dois homens já estavam mortos. A Polícia Militar foi chamada para fazer a preservação do local até à chegada dos investigadores e da perícia.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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