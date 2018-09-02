Em roda de bebedeira, jovem é preso após xingar PMs de “bando de cornos”

Anastácio
Os policiais militares faziam ronda perto de conveniência no centro da cidade
Conveniência no centro de Anastácio, 1h20 da madrugada deste domingo (2). Equipe da Polícia Militar fazia ronda ostensiva na região quando abordou um grupo de jovens que consumiam bebidas alcoólicas na Rua João Leite Ribeiro. Após os procedimentos de rotina, dois policiais militares que integravam o patrulhamento foram xingados por um rapaz de 19 anos.
Os PMs foram desacatados após a recusa do rapaz em colaborar com o serviço da Polícia. Gritando “seus cornos” e “PM safado, filho da p*”, foi preso imediatamente e conduzido à Delegacia de Polícia de Anastácio.
O caso foi registrado como desacato e resistência, para posterior medidas cabíveis.
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