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Anastácio

Bêbado e tagarela, motorista é preso após colidir em carro estacionado

Ele já havia ameaçado a dona do bar em que estava bebendo antes de dirigir alcoolizado

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/09/2018 às 09:43

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Noite de quarta-feira (5), 23h50, Jardim Progresso, em Anastácio. Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após ter ameaçado a dona de um bar, localizado na Rua Maria José do Nascimento. Diante do fato, testemunhas acionaram a Polícia. O homem então saiu do local em um Astra prata.

A guarnição da PM então fez rondas pela região e constataram que o mesmo agressor tinha acabado de se envolver em um acidente: colidiu em um veículo estacionado. Ao abordá-lo, os policiais verificaram que o motorista apresentava forte odor etílico, estava muito alterado, com olhos avermelhados e bastante falante.

Em consulta ao sistema de checagens, o homem também não possuía CNH. Ele foi preso em flagrante por conduzir Veículo Automotor com capacidade psicomotora alterada, e foi encaminhado para a DP de Anastácio para as providências cabíveis.

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