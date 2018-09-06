Bêbado e tagarela, motorista é preso após colidir em carro estacionado

Noite de quarta-feira (5), 23h50, Jardim Progresso, em Anastácio. Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após ter ameaçado a dona de um bar, localizado na Rua Maria José do Nascimento. Diante do fato, testemunhas acionaram a Polícia. O homem então saiu do local em um Astra prata.

A guarnição da PM então fez rondas pela região e constataram que o mesmo agressor tinha acabado de se envolver em um acidente: colidiu em um veículo estacionado. Ao abordá-lo, os policiais verificaram que o motorista apresentava forte odor etílico, estava muito alterado, com olhos avermelhados e bastante falante.

Em consulta ao sistema de checagens, o homem também não possuía CNH. Ele foi preso em flagrante por conduzir Veículo Automotor com capacidade psicomotora alterada, e foi encaminhado para a DP de Anastácio para as providências cabíveis.