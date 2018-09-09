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Anastácio

Motoqueiro embriagado empina moto ao abrir sinal e é preso pela Polícia

Preso em flagrante, homem fez a manobra perigosa na frente da guarnição da PM

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/09/2018 às 08:46

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Na noite deste sábado, mais um engraçadinho foi preso em flagrante por realizar manobra arriscada e conduzir veículo embriagado em Anastácio. Por volta das 22h45, um rapaz de 21 anos estava uma motocicleta Yamaha XT 660. Ao abrir o sinal, o motoqueiro teve a ousadia de empinar a motocicleta, andando com apenas uma das rodas, em frente à PM.

Ele saiu em alta velocidade, mas foi alcançado em frente ao Hotel Araras na Avenida da Integração. Ao ser abordado, os policiais constataram que estava visivelmente embriagado, entretanto, se recuso a fazer teste de bafômetro. O motoqueiro foi detido e encaminhado à DP da cidade para as medidas cabíveis.

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